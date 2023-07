Ilnon si ferma e prosegue la sua marcia sul mercato. Le prossime 48 ore saranno quelle dedicate allo sbarco di, ma il trioporta avanti il lavoro sugli altri fronti aperti, da, altro obiettivo per il centrocampo. Lo statunitense non è l'unica operazione che può svilupparsi sull'asseè l'ultimo nome sul taccuino della dirigenza rossonera. La notizia lanciata nelle scorse da Salva Gomis, giornalista della trasmissione radiofonica valenciana Tribuna Deportiva, trova conferme, il difensore centrale uruguaiano classe 2003 è finito in orbita milanista. Non un nome nuovo per il mercato italiano, perché nelle scorse settimane già altre società si erano mosse come, in un potenziale affare in sinergia con la- A questa lista si aggiunge anche il Milan. Buone indicazioni Facu le ha date in stagione con la seconda squadra del Valencia - 17 presenze e un gol -, ma quelle più importanti per Moncada e l'area scouting rossonera sono arrivate con l': tra gennaio e febbraio il percorso con la baby Celeste al(con tanto di gol decisivo contro la Colombia), ma soprattutto a giugno il cammino da titolare inamovibile - complice anche la decisione del Genoa di non liberare- che ha portato l', battendo in finale l'Italia,. Prestante fisicamente (oltre 190 cm d'altezza) come i due connazionali sulle cui orme sta crescendo () e, Gonzalez è passato dall'al Valencia nel 2018, ha respirato l'aria della prima squadra con Rino Gattuso nella pre-season del 2022/23, ma ora il suo futuro è tutto da scrivere. La situazione contrattuale con i Murcielagos () offre condizioni favorevoli per un trasferimento,, e lo status dafa gola ai club interessati:, grazie alle origini del suo bisnonno di, piccolo comune con meno di 200 abitanti della provincia di, in Piemonte.- Condizioni che hanno inevitabilmente attirato l'interesse del Milan,. Sul menù può finire anche il nome di Gonzalez, un'idea che può diventare qualcosa di più concreto però solo in caso di uscite nel reparto arretrato rossonero. Uno scenario tutt'altro che remoto, perché sono in corso riflessioni su alcuni interpreti del reparto. Su tutti, il classe '99 cerca continuità e può partire con la formula del prestito: non mancano pretendenti, perché nelle scorse settimane si sono già fatti avanti. Gabbia in uscita, resta anche da valutare la posizione di, il cui finale di stagione non è stato indimenticabile: Thiaw gli ha soffiato la titolarità al fianco di Tomori, Kalulu si è consolidato come terza scelta e il danese è stato anche protagonista di un alterco con Stefano Pioli durante il derby di ritorno di Champions contro l'Inter. Tante riflessioni, una certezza: Facundo Gonzalez non è passato inosservato, può diventare un'occasione interessante per il Diavolo.@Albri_Fede90