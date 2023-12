L'orizzonte di mercato del Milan cambia di continuo in base a infortuni e notizie che arrivano giorno dopo giorno, ultime delle quali quella della pre-convocazione di Ismael Bennacer per la Coppa d'Africa con l'Algeria e quella dell'operazione cui si sottoporrà Tommaso Pobega a seguito dell'infortunio rimediato contro il Monza. E così accade che anche un acquisto ormai in dirittura d'arrivo, quello del centrocampista Matija Popovic dal Partizan Belgrado, venga messo nel congelatore.



IN PAUSA - Saltato? No, assolutamente. Il Milan mantiene il proprio vantaggio sulla concorrenza, che include Borussia Dortmund, Barcellona, Lipsia e non solo. Ha solo preso un po' di tempo per capire tutti i margini della trattativa per il classe 2006 serbo, extracomunitario e quindi da trattare con un occhio di riguardo in più quanto alla compilazione delle liste. Il Milan ha ancora un posto libero e l'arrivo di Popovic non creerebbe problemi, ma sicuramente impedirebbe di includere in rosa altri extracomunitari. Guirassy, uno dei principali obiettivi per l'attacco, non rientra in questa casistica dato che è nato in Francia.



I DETTAGLI - Popovic, quindi, è ancora pronto ad arrivare a Milano a zero dopo la scadenza del suo contratto con il Partizan il 31 dicembre, firmando un contratto quinquennale a cifre notevoli per la sua età: serve solo un po' di pazienza in più, perché il Milan non può commettere errori da qui al prossimo mese e poco più.