Getty Images

Milan, problemi al polpaccio per Okafor: le condizioni

Gabriele Stragapede

18 minuti fa



Ancora problemi per Paulo Fonseca e il suo Milan che perde un tassello del proprio scacchiere.



Dopo essere entrato in campo solamente al 76’, nella sfida pareggiata 0-0 conto il Genoa, non riuscendo ad avere un impatto di alcun tipo sulla partita valida per la 16a giornata di Serie A nonché occasione per celebrare il 125° anniversario del club rossonero, l'attaccante svizzero Noah Okafor oggi si è infortunato nuovamente durante l'ultima sessione di allenamento.



Per l'ex Salisburgo si tratta di un problema di natura muscolare al polpaccio, come appreso e riportato da MilanNews. Gli eventuali esami da svolgere nel corso dei prossimi giorni, permetteranno di capire quale sarà l'entità dello stop del calciatore elvetico che era appena rientrato da una lombosciatalgia che l’ha fatto rimanere ai box nella sfida di Champions League vinta contro Stella Rossa.