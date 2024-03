Milan, Pulisic è più importante anche di Leao: i numeri di una stagione super

Daniele Longo

Pulisic segna, il Milan vince. L’equazione si è ripetuta otto volte in questa stagione di serie A dopo la vittoria dei rossoneri contro l’Empoli ottenuta grazie all’acuto dell’americano. Christian è troppo importante per Pioli perché segna, fa segnare, lavora tanto per la squadra, ha sempre un atteggiamento propositivo e non ha fatto pesare le difficoltà incontrate da Chukwueze. Mica male per quello che veniva considerato da molti come uno scarto del Chelsea.



MIGLIORE STAGIONE DI SEMPRE- “Pulisic non ha mai giocato così tanto negli ultimi 7-8 anni. Lo stiamo gestendo bene: è un giocatore molto intelligente e molto importante per noi”. Stefano Pioli a fine gara ha ricordato che dietro questa rinascita dell’americano c’è molto del lavoro svolto sia dallo staff tecnico che dalla fiducia della dirigenza la scorsa estate, oltre che all’intelligenza di un ragazzo che si è calato nella nuova realtà con grande disponibilità e umiltà. Non è un caso che l’attuale sia la sua miglior stagione di sempre con 8 gol e 6 assist in campionato, 1 in Champions League e 1 in Europa League.



IMPRESCINDIBILE- Leão ha sicuramente più talento ma nessuno della rosa del Milan è così imprescindibile come Pulisic. Per intelligenza, esperienza a certi livelli e attuale di divario con Chukwueze.