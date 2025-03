Milan, quando torna e cosa fare con Emerson Royal

. Arrivato al Milan la scorsa estate dal Tottenham per 15 milioni di euro più 2 di bonus, il terzino brasiliano ha alternato. Tanto, da condurre la dirigenza del club di via Aldo Rossi ad intervenire sul calciomercato invernale, portando a Milanodal Manchester City. In contemporanea con l’arrivo del terzino inglese si era anche parlato di un forte interesse del Galatasaray per Emerson, ma con l’infortunio, era poi arrivata la fumata nera.

– Ricordiamo che, nella gara di Champions League contro il Girona. La partita del brasiliano era durata solamente due minuti, quando il classe 1999 aveva accusato un problema muscolare. Problema che si è, poi, tramutato in guaio:. Come sottolineato, infatti, dall’agente e padre del giocatore, Emerson Zulu a MilanNews, il brasiliano dovrebbe tornare presto: “. Lo stop è arrivato in un momento non certo ideale, ma gli infortuni fanno parte del gioco e ora l'obiettivo è tornare più forte”.

– A gennaio erano anche. Con l’infortunio, però,, anche se l’agente del brasiliano ha minimizzato e allontanato le voci di una possibile trattativa a gennaio: “. Non credevamo che sarebbe successo e ne sapevamo poco. È stato un rumor che è apparso e scomparso rapidamente”.

- “L'obiettivo è chiaro: fare ciò che ci si aspetta da Royal, contribuire, dare il massimo e aiutare la squadra a conquistare titoli. Ama il Milan” -. Tra il, lee la, infatti, il brasiliano potrebbe trovarsi. Tanto, poi, dipenderà anche dalla scelta del nuovo allenatore - visto che Conceicao lascerà il Milan a giugno - e dal riscatto di Walker, che non sembra essere in discussione.