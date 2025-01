Milan, Rashford ha fretta: oggi nuovi contatti con il Manchester United

La trattativa fraperè tutt'altro che conclusa. L'attaccante inglese classe 1997 è finito nel mirino dei rossoneri già da diverse settimane e dopo aver dato nei giorni scorsi il proprio gradimento al passaggio in rossonero, ora sono i due club a doversi incontrare per provare a trovare una quadra per l'operazione dal punto di vista economico.del Milan, con Furlani e Moncada in prima linea, e i dirigenti del Manchester United. L'obiettivo è quello di discutere non solo la formula del trasferimento, con i rossoneri che vogliono prefissare ungià oggi, ma anche il discorso ingaggio di Rashford, con il club italiano che vorrebbe la partecipazione dei Red Devlis nel(che all'anno è di 15,6 milioni di sterline, oltre 18 milioni di euro).

Rashford ha già confermato al Milan che sarebbe entusiasta di un trasferimento in Italia con la maglia rossonera, ma ha fretta di chiudere.Sullo sfondo c'è anche il, che si è mossa con forza anche con il Manchester United nel corso del weekend.