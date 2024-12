AFP via Getty Images

Milan-Roma, la MOVIOLA LIVE: contatto Reijnders-Pisilli in area di rigore, per Fabbri è tutto regolare. Espulso Fonseca

Redazione CM

19 minuti fa

25

Milan-Roma è una gara valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A. Di seguito tutti gli episodi dubbi raccontati dalla moviola di Calciomercato.com.



MILAN – ROMA 29/12 h. 20.45



FABBRI

COSTANZO – VECCHI

IV: MARCENARO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO



42' - Il Milan chiede un calcio di rigore per un contatto dubbio tra Reijnders e Pisilli. Il centrocampista olandese riceve in piena area di rigore, orienta il proprio stop per superare Pisilli e viene steso da un contatto in scivolata. Tuttavia, nell'ottica del direttore di gara, è Reijnders ad allargare il proprio raggio d'azione e la gamba per cercare il contatto con la mezzala giallorossa. Tutto regolare per Fabbri dunque e nessun check del VAR. L'azione è proseguita e Theo Hernandez è stato ammonito per un fallo su Dybala, mentre Fonseca è stato espulso per proteste. Giallo, per lo stesso motivo, a Morata