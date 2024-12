Milan, scout a Cagliari per Belahyane: la strategia per superare l’offensiva della Lazio

Redazione Calciomercato

Moncada era stato chiaro in una recente intervista: “Non compriamo mai un giocatore senza averlo visto dal vivo”. Ecco perché. La prestazione del play marocchino non è stata di quelle da raccontare ai nipotini ma per il club rossonero le sensazioni sono quelle di un giocatore con caratteristiche interessanti e ampi margini di crescita fisica e tecnica.

Reda è stata una intuizione del direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano: preso dal Nizza per 500 mila euro ora vale sugli 8 milioni di euro anche se il club scaligero punta ad arrivare in doppia cifra. Per il Milan Belahyane resta il candidato più autorevole per gennaio anche se non l’unico:e la lista degli Under 22 sono illimitati nel nostro campionato.Su Belahyane si registra ilper cercare di chiudere a breve.ma potrebbero non bastare perché l’interesse del Milan ha lusingato parecchio il ragazzo. E dopo quella di Cagliari sono previste altre missioni a stretto giro di posta: il Diavolo punta su Belahyane…