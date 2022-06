Il Milan non sa ancora se riuscirà ad ingaggiare Renato Sanches dal Lille ma intanto, come riporta la Gazzetta dello Sport, prepara un eventuale piano B. I rossoneri sono interessati ad Hamed Traoré del Sassuolo e potrebbero affondare il colpo se non arrivasse il centrocampista portoghese, nonostante i due giocatori abbiano caratteristiche diverse.