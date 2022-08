Il Milan punta deciso su Malick Thiaw. La sua candidatura come nuovo difensore centrale dei rossoneri è sempre più forte e anzi Maldini e Massara contano di chiudere la trattativa già lunedì.



SCELTA - Il difensore dello Schalke 04 rappresenta un'opportunità di mercato per la squadra di Pioli che già seguiva il giocatore da tempo. Per lui il Milan è pronto anche a cambiare strategia di mercato. Non più prestiti ma un affare a titolo definitivo per mettere a posto il reparto difensivo. Le cifre dell'affare si aggirano sui 5/6 milioni, il prezzo per mettere ancora più al sicuro la porta di Maignan.