André Silva vuole restare all'Eintracht Francoforte. L'attaccante portoghese, arrivato nell'ambito dello scambio di prestiti che ha portato Ante Rebic al Milan, ha spiegato a Bild: "Ero in ottima forma ultimamente, ma in un momento come questo, in cui tutti combattono la pandemia, non riesco a pensarci. Tutto quel che conta è la salute delle persone. Futuro? Qui mi trattano bene, mi piacciono la città, i tifosi e la Bundesliga. Quindi, ci sono molte ragioni che mi spingono a restare".