“Il primo tempo contro l’Inter non è andato bene. Nel secondo tempo il Milan è stato forte con la voglia di vincere, non è andata bene alla fine. Siamo pronti per la partita contro la Sampdoria. Vorrei giocare un po’ di più, come tutti i giocatori. È normale. Nazionale? Ora è molto difficile perché ci sono tanti giocatori molto forti ma nel futuro è un obiettivo”. Le dichiarazioni di Samuel Castillejo a Milantv.