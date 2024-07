Getty Images

Milan, sfuma un talento: il Chelsea chiude l'accordo, i dettagli

7 minuti fa



Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale, con Pavlovic sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Ma in via Aldo Rossi speravano di riuscire a effettuare un colpo in prospettiva per rinforzare il reparto difensivo, con i dirigenti rossoneri che non avevano mollato la presa per Aaron Anselmino, difensore centrale classe 2005 del Boca Juniors, che viene considerato in Argentina tra i migliori prospetti della nuova generazione.



Tuttavia, tale pista è ormai sfumata. Come riportato da Fabrizio Romano, il Chelsea ha chiuso l’accordo per il centrale argentino classe 2005. Pronti circa 20 milioni di euro per il Boca Juniors e visite mediche fissate per lunedì. Anselmino rimarrà in Argentina in prestito sino al prossimo gennaio, dettagli risolti.