Getty Images

Milan su Rashford, la verità sul Borussia Dortmund

35 minuti fa



Marcus Rashford è tra i nomi che gravitano attorno al calciomercato del Milan. I rossoneri sarebbero interessati a intavolare la trattativa sulla base di un prestito del Manchester United che, in rotta con il suo calciatore, lo ha dichiaratamente messo in vetrina proponendolo a diversi club in giro per l'Europa. Tra questi c'è anche la compagine tedesca del Borussia Dortmund. Si aspettano segnali dalla società inglese e dall'agente di Rashford, quest'oggi a Milano.



Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, sarebbe da considerarsi complicato un trasferimento di Rashford in questa sessione di mercato invernale al Dortmund. Il club giallonero avrebbe valutato la proposta come eccessivamente costosa tra pagamento della cifra per il prestito e ingaggio da 7 milioni di euro lordi da far incassare al giocatore dei Red Devils sino a giugno.