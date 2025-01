Milan, l’agente di Rashford a Milano per parlare con Ibrahimovic: la situazione

La notizia arriva dal The Athletic e trova conferme dirette: Dane Rashford, agente e fratello di Marcus, è arrivato nella serata di mercoledì 7 gennaio a Milano. Un blitz che ha un chiaro obiettivo: discutere con il Milan di un possibile trasferimento a gennaio dell’attaccante in rotta con il Manchester United.



DIALOGO - Come raccontato nei giorni scorsi, il Milan vuole esplorare questa intrigante possibilità di mercato. Rashford rappresenterebbe un colpo importante per serie A e Champions League oltre a rispondere alla perfezione all’identikit dell’attaccante che il Milan cerca sul mercato: forte sotto rete e abile anche a giocare nelle corsie laterali. L’incontro delle prossime ore servirà per entrare nel dettaglio di quelle che sono le condizioni di uscita dal Manchester United.

Oltre a quanto Marcus sia disposto a rinunciare rispetto ai 14 milioni d’ingaggio percepiti con I Red Devils