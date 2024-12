AFP via Getty Images

Milan, su Tomori ci sono ben quattro club inglesi

un' ora fa



Fikayo Tomori sta vivendo il periodo più difficile della sua avventura pluriennale al Milan. Per Paulo Fonseca il difensore inglese non è più un titolare bensì una 3/4 scelta. Ecco perché l’addio potrebbe concretizzarsi presto, forse già nel prossimo mercato di gennaio. Difficile un suo passaggio alla Juventus mentre per la Gazzetta dello sport ci sarebbero ben 4 club inglesi interessati: Wolves, Aston Villa, West Ham e Brighton.