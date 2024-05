Milan, Theo Hernandez a un passo dal Bayern Monaco? La verità, rinnovo in bilico

Secondo quanto riferito da Marca,. Il suo eventuale arrivo nel club bavarese può aprire definitivamente le porte alla partenza di Alphonso Davies, in scadenza di contratto nel 2025 e cercato dal Real Madrid.Sicuramente il terzino francese piace molto al Bayern Monaco, che lo ha individuato come possibile erede di Alphonso Davies se quest'ultimo dovesse essere ceduto al Real Madrid, ma non c'è ancora alcuna trattativa in corso. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, infatti, il 26enne terzino sinistro francese rimane un obiettivo importante per i bavaresi nel caso in cui Alphonso Davies lasci il club.nessuna trattativa tra i club. Nessuna offerta dal Bayern verso il Milan e nessuna proposta da parte del Real Madrid per Davies.

Intanto, da Via Aldo Rossi, studiano il rinnovo per Theo.la richiesta è di passare dagli attuali 4 milioni di euro netti a stagione a 8 milioni di euro netti a stagione. Una richiesta molto importante e costosa che il Milan al momento non è intenzionato ad accontentare, il club rossonero non vuole arrivare a queste cifre al momento, secondo quanto scoperto da Calciomercato.com.