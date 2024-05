Milan, Theo Hernandez chiede rinnovo e aumento: cifre e dettagli

La partita con la Salernitana chiuderà la Serie A 2023/24 per il Milan. E San Siro tirerà aria da The Last Dance.Sarà l'ultima partita in maglia rossonera per Olivier Giroud, che ha già firmato con Los Angeles FC in MLS, e per Simon Kjaer, che non prolungherà il contratto in scadenza al termine della stagione. Due addii certi ai quali si aggiungerà quello di Stefano Pioli, destinato a lasciare la panchina del Diavolo con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.E poi il mercato, non si profila una smobilitazione della rosa ma la sensazione è che ci sarà un solo grande sacrificio. E uno dei nomi più caldi in questo senso è quello di Theo Hernandez, su cui ci sono novità nelle ultime ore e non solo per l'esclusione nell'ultima partita contro il Torino: il rinnovo diventa un tema delicato.

THEO VUOLE IL RINNOVO: LA RICHIESTA - Il contratto che lega il terzino francese classe 1997 scadrà nel 2026, una data che non mette urgenza al club ma avvicina il momento delle discussioni. Momento che, per quanto riguarda il giocatore, è già arrivato.Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, Theo Hernandez ha chiesto al Milan di rinnovare il contratto, ma per farlo vuole anche un importante aumento dell'ingaggio: la richiesta è di passare dagli attuali 4 milioni di euro netti a stagione a 8 milioni di euro netti a stagione.LA POSIZIONE DEL MILAN - Stipendio raddoppiato, una richiesta molto importante e costosa che il Milan al momento non è intenzionato ad accontentare, il club rossonero non vuole arrivare a queste cifre al momento.

L'OMBRA DEL BAYERN - Posizioni distanti che aprono scenari di mercato, considerando che Theo Hernandez è uno dei giocatori più preziosi in rosa e che da settimane si rincorrono ormai voci sempre più insistenti sull'interesse del Bayern Monaco, che avrebbe individuato proprio nel classe 1997 il sostituto ideale per Alphonso Davies. Scenari e situazione in divenire: Theo Hernandez ha fatto la sua mossa, ora la palla è nella metà campo del Milan.