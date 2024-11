Milan, Theo Hernandez conteso sul mercato: Amorim lo vuole al Manchester United

. Nella trasferta pareggiata domenica sul campo dell'Ipswich il nuovo allenatore portoghese. Quest'ultimo (ex Milan) ha dichiarato: "Amorim è un tecnico molto esigente, esattamente ciò di cui abbiamo bisogno".Dal canto suo, Amorim ha parlato così di: "E' un ottimo giocatore, importante per la nostra squadra e voglio gestirlo con cura". In rosa nello stesso ruolo c'è anche l'olandese(classe 1999), arrivato per 15 milioni di euro dal Feyenoord nell'estate del 2022.

(classe 2000, in scadenza di contratto a giugno 2025 col Bayern Monaco), ma il nazionale canadese sembra destinato a trasferirsi a parametro zero, dove percepisce un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno. Secondo Sky Sport Germania, è lui l