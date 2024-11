Milan, Theo Hernandez salta l'allenamento con la Francia: il motivo e le condizioni

AFP or licensors

, secondo quanto riportato da L'Equipe,. La Nazione guidata da Didier Deschamps sarà impegnata in Nations League contro Israele, in una sfida in programma giovedì sera e valida per il Gruppo 2 della Lega A. Secondo quanto viene scritto in Francia, tuttavia, entrambi i giocatori a disposizione del CT saranno regolarmente in campo domani, insieme al resto del gruppo squadra in quel di Clairefontaine."Martedì sera i Bleus hanno svolto una sessione a porte chiuse. Ventuno giocatori erano presenti sul campo di Clairefontaine., ma dovrebbero riprendere gli allenamenti mercoledì, alla vigilia della partita contro Israele allo Stade de France, giovedì (20:45).

In questo secondo giorno di ritiro, in preparazione alla sfida contro un blocco israeliano compatto e basso, il focus è stato sui circuiti per attacchi organizzati. La sessione si è conclusa con esercitazioni di tiro. Mercoledì mattina, i Bleus lasceranno Clairefontaine per Enghien-les-Bains (Val-d'Oise)".