Milan, Theo Hernandez scherza sui social dopo il gol sbagliato: ecco la storia divertente

AFP via Getty Images

Dalle stalle alle stelle. Curioso l’andamento della prestazione dinelladinella quale ilha rimontato la, passando in finale grazie a un soffertoAncora più curioso il modo in cui il giocatore ha “festeggiato” la vittoria. Poco dopo il triplice fischio finale, rientrato negli spogliatoi, il terzino ha postato sul suo profilouna divertenteI follower del francese hanno infatti visto il giocatore diffondere. Il richiamo è a una clamorosacapitata all’ex Real Madrid che, tA corredo dell’immagine ci sono tre faccine sorridenti che celano l’imbarazzo di un errore che poi alla fine si è rivelato ininfluente.

La partita di Theo Hernandez, come detto, è stata. Partito titolare nella prima di Conceicao, ma, affidata invece a, il terzino si è subito fatto beffare dal taglio diche, sfruttando un suo errore di posizionamento, ha segnato la rete del vantaggio. Tutto il primo tempo è stato diper lui, numerosi gli errori in una gara che sembrava essere sulla falsariga delle sue ultime prestazioni. Nella ripresa però – e. Si è ben comportato in difesa, chiudendo sugli attacchi juventini, ed è tornato ad esserecon le sue sgroppate, grazie alle quali ha guadagnato anche qualche calcio di punizione, utile a far rifiatare i suoi. Ritrovatosi nel finale, Hernandez ha quindi messo anche la sua firma sul successo rossonero e ha potuto così gioire insieme a compagni e follower sui social.