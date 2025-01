AFP via Getty Images

Milan, Thiaw out: i numeri che certificano l’importanza del difensore tedesco

Tegola per la difesa del Milan: si è fermato Malick Thiaw, una delle colonne del progetto rossonero. Uno che da quando ha preso il posto da titolare, prima con Paulo Fonseca e poi con Sergio Conceicao, di fatto non lo ha più mollato. Circa quindici giorni di stop, i rossoneri dovranno fare a meno del centrale tedesco.



Con Thiaw e senza Thiaw

Arrivato nell'estate del 2022, in questa stagione in Serie A senza di lui in campo il Milan ha perso due partite in sei partite (contro Parma e Fiorentina) pareggiando contro la Lazio. Solo il 50% di vittorie (tre), su tutte quella del derby, mentre con Thiaw in campo i rossoneri sono incappati in due sconfitte ma su tredici partite, in due big match contro Napoli e Atalanta. Sempre in campo nella Supercoppa Italiana vinta, in Champions League con Thiaw fuori, due sconfitte (Liverpool e Bayer Leverkusen) e una vittoria a fatica (Slovan Bratislava). Con Thiaw in campo, in Europa, tre vittorie su tre, su tutte quella contro il Real Madrid contro cui ha segnato il suo primo gol con la maglia del Milan.