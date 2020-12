. Il pareggio contro il Genoa consente alla squadra di Pioli di mantenere il primato in classifica, seppur a un solo punto di vantaggio sull'Inter.. Ma Stefano Pioli dovrà ragionare anche su qualche criticità venuta a galle nelle ultime due partite contro avversarie certamente inferiori a livello qualitativo come Parma e Genoa.. Un bel paradosso a tinte rossonere: hai il portiere più in forma del campionato ma non riesci a mantenere la porta inviolata. Chiaramenteper gli equilibri del reparto difensivo. Il nazionale danese garantisce esperienza, sostanza e leadership che sono caratteristiche che non puoi improvvisare in pochi giorni di lavoro. A maggior ragione se non puoi contare nemmeno sulla prima alternativa che risponde al nome di Matteo Gabbia. Le attenuanti ci sono ma nella stessa maniera anche i campanelli d'allarme:, serve una mano immediata dal mercato. Perché Alessio Romagnoli non è ancora tornato quello della scorsa stagione eUna squadra che punta al ritorno di Champions League non può concedere così tanti gol ad avversari che hanno obiettivi diametralmente opposti.. Questo Milan giovane e di talento piace e intriga molto sia in Italia che all'estero. Ma sulla reale e totale competitività della rosa iniziano a pesare anche gli errori commessi: manca un difensore centrale, un mediano con caratteristiche simili a quelle di Kessie e un punta di ruolo che possa dare il cambio, una tantum, a Zlatan Ibrahimovic.. O per Mohamed Simakan dello Strasburgo: difensori di prospettiva ma già pronti avendo accumulato una discreta esperienza tra Bundesliga e Ligue 1. L'ideale per Stefano Pioli sarebbe auspicabile poter contare su un nuovo rinforzo difensivo già nella prima settimana di gennaio in modo da tamponare l'emergenza. Perché la partita contro il Genoa è stato un segnale piuttosto eloquente e che verrà esaminato con grande attenzione in quel di casa Milan.