Milan: Morata, i costi rispetto a Zirkzee

In ogni caso, decade ogni discorso - a meno che il Milan non decida di investire risorse anche un secondo centravanti - che parla di evidente ed elevato risparmio sull’investimento per l'attaccante, in quanto anche Morata, nonostante un cartellino dal costo relativamente basso, risulterebbe avere costi elevati per ogni singolo esercizio di bilancio. Con questi termini economici, entrambi sarebbero diventati (o diventeranno nel caso di Morata) i giocatori più costosi per la casse della società Milan, sorpassando – in questo caso, prendendo come riferimento i calcoli al lordo - i 12 milioni di costo annuo di Rafael Leao, una cifra dovuta ai 7 milioni di ingaggio che il portoghese percepisce grazie all’ultimo rinnovo di contratto. In sostanza, dunque, Morata e/o Zirkzee sono due facce della stessa medaglia, due investimenti importanti – sotto il lato economico – per ridurre il gap dall’Inter e tornare a essere pienamente competitivi sia in Italia che in Europa.