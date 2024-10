AFP via Getty Images

Sale l’attesa per Milan-Udinese in programma domani a San Siro. I grosso mi sono storicamente un cliente scomodo per un Diavolo chiamato a riscattare la brutta sconfitta del Franchi contro la Fiorentina.• Partita: Milan-Udinese• Data: sabato 19 ottobre 2024• Orario: 18:00• Canale TV: DAZN e DAZN 1 (214 Sky)• Streaming: DAZNSenza Theo Hernandez, Fonseca si affiderà a Terracciano in corsia mancina, preferito allo spagnolo Jiménez. Fonseca ha in mente delle clamorose novità di formazione con Leão e Abraham esclusi dall’undici titolare.

Nell’Udinese non ce la fa Thauvin, al suo posto avanza Ekkelenkamp alle spalle di Lucca.MILAN (4-2-3-1) Maignan; Royal, Gabbia, Tomori, Terracciano; Fofana, Reijnders, Okafor; Pulisic; Chukwueze: Morata.UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Lovric, Zemura; Ekkelenkamp; Lucca.La gara fra Milan e Udinese, valida per la giornata numero 8 del campionato di Serie A Enilive, si giocherà sabato 19 ottobre 2024, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 18:00.La partita tra Milan e Udinese verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.Per vedere Milan-Udinese in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.TELECRONISTA E SECONDA VOCELa telecronaca del match sarà a cura di Riccardo Mancini e Andrea Stramaccioni.