Milan, ufficiale: Luka Romero al Cruz Azul a titolo definitivo

Getty Images

Il Milan ha ufficializzato la cessione di Luka Romero al Cruz Azul. I rossoneri hanno risolto in anticipo il prestito del giocatore al Deportivo Alaves per poi cederlo alla squadra messicana per una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro.



IL COMUNICATO - "AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea di Luka Romero Bezzana al Deportivo Alavés. Il calciatore, contestualmente, si trasferisce a titolo definitivo al Cruz Azul FC.



Il Club rossonero augura a Luka le migliori soddisfazioni per la sua carriera".

I NUMERI - Luka Romero era arrivato a parametro zero nel 2023 dopo due stagioni con 21 presenze e un gol alla Lazio. L'anno scorso, in rossonero, aveva giocato cinque partite in sei mesi tra campionato e Coppa Italia prima del prestito all'Almeria, chiuso con tre centri in 13 partite. Ora, dopo sei mesi all'Alaves una nuova avventura, questa volta a titolo definitivo, che chiude definitivamente la sua avventura al Milan.