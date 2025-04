Inter, Triplete o zero tituli? Comunque vada, è una grandissima stagione

– del genere se sia nato prima l'uovo o la gallina – orientate da quello che sarà l'epilogo di una stagione comunque senza precedenti. Dopo aver toccato il traguardo delle 50 partite, che da qui a fine maggio può spingersi fino a quota 60 (escludendo il Mondiale per club),La capacità di andare oltre una stanchezza fisica, ma soprattutto mentale - assolutamente fisiologica e conseguenza di un calendario sempre più fuori controllo – ha mascherato i limiti di un organico nel quale il valore delle seconde linee non è lo stesso dei titolari.Eppure,Unanimemente,Ma, qualora non dovesse riuscire nell'impresa di concludere l'annata con almeno uno di questi trofei o, per essere ancora più precisi, non fosse in grado di assicurarsi almeno una competizione tra il campionato di Serie A e la principale coppa europea per club, cosa si direbbe del lavoro di Simone Inzaghi e dei suoi calciatori?In un contesto molto particolare come quello italiano, probabilmente la risposta sarebbe già scritta senza nemmeno la necessità di raccogliere un sondaggio per avere un quadro di come la pensi un campione dei tifosi:, non tenendo presente il percorso fatto per arrivare sino a quel punto e il come. Certo,(quello della seconda stella) e almeno una finale di Champions League.Poi però, oltre ai fatti e ai trofei,o da circostanze condizionate da fattori anche imponderabili o non controllabili al cento per cento. Personalmente,e di resa prestazionale dei giocatori.Se nemmeno i club economicamente più attrezzati e con maggiori possibilità di allestire rose profonde e iper-competitive possono far fronte alla fisiologica sequenza di infortuni ai quali i propri atleti sono soggetti – e che finiscono per avere una diretta conseguenza sull'esito di certe partite, soprattutto in questa particolare fase della stagione –Andrebbe considerato tutto ciò, ma in Italia fa sempre più comodo dividere e dividersi su qualsiasi cosa: o vinci o sei un fallito, non esistono mezze misure.