Il difensore dell'Inter Joao Miranda parla a Sky Sport dopo la vittoria in ICC contro l'Atletico Madrid: "Tornare qui dopo quattro anni una bella emozione, qui ho vissuto quattro anni perfetti, ma ora voglio vincere con l'Inter. Rinnovo? Qui sono contento, mi trovo bene, la squadra mi piace. Ora lavoro per tornare più forte, del contratto parliamo dopo. Portare Modric con me? E' forte, ma rimane a Madrid".