Il 6 Dicembre nello store A|X Armani Exchange di Westfield a Londra, si terrà “The Takeover”, un evento presentato dal main sponsor di Mkers e che vedrà protagonista uno dei team più conosciuti e forti al mondo, i Fnatic.



Uno show match di FIFA20 tra Prinsipe e Tekkz sarà il culmine dell'evento che durerà per tutto il pomeriggio, dove gli ospiti potranno incontrare i due campioni e una serie di volti noti del gaming italiano ed internazionale. Dall'italia, Insieme a Prinsipe, ci sarà lo youtuber BrazoCrew, mentre i nomi londinesi saranno Connor Ball, Richard Buckley e Brandon Smith, oltre ad altri rappresentanti del team Fnatic che si alterneranno lungo tutta la durata dell'evento che si chiuderà alle ore 22. Oltre allo show match, verranno organizzati giveaway, meet and greet e ci sarà anche la possibilità di sfidare i due campioni. Inoltre, per l'occasione, A|X Armani Exchange proporrà una maglia ufficiale Mkers limited edition per celebrare l'iniziativa, acquistabile all’interno dello store.