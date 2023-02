È morto Paco Rabanne. Lo stilista, designer e imprenditore di origini spagnole è scomparso a 88 anni in Francia dove viveva negli ultimi anni. All'anagrafe, Francisco Rabenda Cuervo era nato il 19 febbraio 1934 a Pasaia nei Paesi Baschi in Spagna.



La notizia della sua morte è stata data attraverso le pagine social della Paco Rabanne, la sua casa di moda, con una sua foto e questo messaggio: "visionario designer, tra le figure più importanti del XX secolo, la cui eredità sarà sempre una fonte d'ispirazione. Siamo grati a Monsieur Rabanne per aver creato il nostro patrimonio di avanguardia e aver definito un futuro di possibilità illimitate."