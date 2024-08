Modena-Cagliari: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ilnella giornata di sabato 3 agosto 2024 concluderà le gare amichevoli pre-campionato, scendendo in campo, alle ore 17, al Braglia contro i padroni di casa del Modena. Ultimo test, quindi, in vista dell'inizio della prossima Serie A.Partita: Modena-CagliariData: sabato 3 agosto 2024Orario: calcio d'inizio alle ore 17:00Canale TV: -Streaming: YoutubeLa partita sarà visibile in chiaro sul canale Youtube del Cagliari e non bisognerà per forza registrarsi, ma basterà semplicemente accedere alla sezione 'Live' del canale ufficiale rossoblù, denominato CagliariCalcioTv.

: Scuffet; Zappa, Luperto, Obert; Zortea, Marin, Adopo, Augello; Felici, Luvumbo; Piccoli.