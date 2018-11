. Ha riportato la Champions League, inventato Brozovic regista, dato continuità e mentalità a questo gruppo, adesso è in vena di rigenerare giocatori: Joao Mario prima, Gagliardini poi, Dalbert in silenzio, uno dopo l'altro rilanciati con effetto immediato. Insomma,. Ma c'è qualcheChiaro, come per ogni squadra e soprattutto per ogni allenatore. In particolare sul fronte centrocampo, il reparto dove evidentemente all'Inter manca ancora qualcosa per essere perfetta.- Naturalmente il pensiero corre al nome di Luka, ma non è l'unica opportunità sfumata che Spalletti avrebbe voluto cogliere. Attenzione: non si parla di mancanze o di linea differente rispetto alla società, specialmente in un momento così positivo per l'Inter. Col suo arrivo a Milano, un anno e mezzo fa,. Offerto un contratto biennale, le chiavi del centrocampo e il rilancio in un nuovo progetto con ingaggio quasi raddoppiato:, ritenuto perfetto da Spalletti.- La fisionomia della sua Inter è cambiata in questi mesi macon rendimento molto diverso rispetto a quelle annate terribili.. Spalletti l'avrebbe valorizzato volentieri e visto benissimo nel suo centrocampo al fianco di Brozovic, chissà come sarebbe andata anche quella scommessa ma vi assicuriamo che Luciano avrebbe tenuto Kondogbia in nerazzurro, se avesse potuto. Così come gli sarebbe piaciuta la sfida De Rossi per il progetto Inter. Ha trovato poi un Brozovic sontuoso, costruito un grande Vecino, ritrovato Gagliardini e Joao Mario... con Modric davvero sfiorato. Poteva andare molto peggio, l'Inter di Spalletti ora più che rimpianti ha un'identità. Ma a centrocampo si rifarà ancora il look da qui a luglio.