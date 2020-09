Il Monaco non vuole Marcelo Brozovic. Niko Kovac, allenatore del club del Principato, ha parlato del connazionale in una conferenza stampa a distanza, vista la positività al Coronavirus, riportata dal quotidiano Nice-Matin: "Penso sia sempre molto facile essere accostato ad un giocatore che ho già allenato in passato. Ho avuto Brozovic nella selezione Under 21 croata. È un ottimo giocatore, gioca per una grande squadra in Italia come l'Inter ed è un nazionale. Ma onestamente, non è un giocatore per noi. Stiamo seguendo altre piste in questo momento" .