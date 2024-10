Montella: "Yildiz impari a fare anche i gol sporchi, il ruolo è quello giusto. Juventus? 2-3 anni per essere al top"

AFP via Getty Images

Autore di una doppietta decisiva per rimontare l’Inter sul 4-4 ed evitare la prima sconfitta stagionale in campionato, Kenan Yildiz ha mandato un messaggio forte e chiaro dopo l’esclusione dall’undici di partenza scelto da Thiago Motta per affrontare i campioni d’Italia in carica. Il talento classe 2005 vuole prendersi sempre più spazio e sempre più protagonismo nella Juventus attuale. E a tesserne le lodi ha provveduto uno che Yildiz lo conosce piuttosto bene, avendo contribuito a farlo emergere con la maglia della Turchia, ossia il ct Vincenzo Montella.

Queste le sue considerazioni dalle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Sono molto contento per lui. Questa soddisfazione arriva al momento giusto. A soli 19 anni è diventato il più giovane a segnare una doppietta in una sfida tra Inter e Juve. Ha dato una risposta importante in fase realizzativa e nel gioco con i compagni. In Turchia si parla molto di lui e se lo merita”. Yildiz era partito dalla panchina contro i nerazzurri, ma ha saputo dimostrare la forza mentale necessaria per incidere pure da subentrante: “Non avevo dubbi perché è un ragazzo maturo e “mentalizzato”. Non sbaglia mai atteggiamento”. Queste le sue considerazioni dalle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Sono molto contento per lui.In Turchia si parla molto di lui e se lo merita”. Yildiz era partito dalla panchina contro i nerazzurri, ma ha saputo dimostrare la forza mentale necessaria per incidere pure da subentrante: “Non avevo dubbi perché è un ragazzo maturo e “mentalizzato”. Non sbaglia mai atteggiamento”.

Vincenzo Montella si è poi soffermato sugli aspetti sui quali Yildiz può ancora migliorare e sulla migliore posizione nella quale esprimersi: "Deve lavorare nell'attaccare meglio la porta ed essere più ottimista negli ultimi 20 metri. Finora ha fatto tutti goal straordinari, deve imparare a fare anche quelli sporchi, credendo di più nelle ribattute e nei palloni vaganti. Il ruolo? "Io dico che Motta fa bene, esterno a sinistra come in nazionale. Lui può anche fare la seconda punta, forse gli piace anche di più. Ma da dove parte adesso sa essere devastante. Per me il suo ruolo è quello".