Monza contatto con l'agente di Maldini e Sensi: si può chiudere

Ilcontinua a lavorare sul mercato in entrata e sta cercando di piazzare due colpi ritenuti fondamentali daper rinforzare la rosa a disposizione di Alessandro. Sono due rinforzi nel reparto centrale del campo uno offensivo, l'altro regista, o meglio questo è il pensiero dell'allenatore.Si tratta di, svincolato dopo la fine del contratto con l'Inter che nella testa del club brianzolo potrebbe ricoprire il ruolo di play davanti alla difesa. L'altro èche è tornato al Milan a fine stagione. Entrambi conoscono già il mondo brianzolo.

E per chiudere in tempi rapidi nella giornata di ieri l'adha incontrato il loro agente,con cui i rapporti sono ottimi e datati nel tempo. Si lavora per chiduere in tempi rapidi e la fiducia è alta.