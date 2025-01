Monza, fatta per Urbanski dal Bologna: i dettagli

AFP via Getty Images

Ilè attivo in questi ultimi giorni di mercato per trovare i giusti rinforzi per la lotta salvezza. Un altro a centrocampo è ormai in dirittura d'arrivo:La società biancorossa ha definito l'operazione con ilper il classe 2004, finito ai margini del progetto di Vincenzo Italiano ma pronto a rilanciarsi in Brianza e a contribuire al rilancio dei biancorossi di Salvatore Bocchetti, oggi ultimi in classifica con 13 punti.- Come riferito da Sky Sport, il Monza ha chiuso per l'arrivo di Urbanski dal Bologna: il centrocampista offensivo polacco si trasferirà con la formula del

- Urbanski diventerà il terzo affare del Monza in questa finestra di mercato invernale dopodalla Lazio e il difensoredalla Stella Rossa. In uscita, invece, è stata perfezionata la cessione dial Parma.- In questa stagione con il Bologna Urbanski ha collezionato 12 presenze complessive (7 in Serie A, 4 in Champions League e 1 in Coppa Italia) realizzando un gol in campionato proprio contro il Monza nella gara d'andata.