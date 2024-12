Getty Images

Monza-Juventus è il posticipo serale domenicale della 17esima giornata di Serie A. A dirigere la gara sarà il signor Massa di Imperia e Calciomercato.com racconta gli episodi arbitrali più discussi della gara con la propria moviolaArbitro: Massa;Assistenti: Colarossi - Giallatini.;Quarto ufficiale: Crezzini;VAR: Fabbri;AVAR: Maresca.Giallo per Pedro Pereira. Il terzino del monza, stende Yildiz lanciato in una classica spa. Cartellino codificato.Tutto regolare nel goal di McKennie, il centrocampista è in posizione regolare ed è sì a contatto con Turati ma non lo ostacola né fa fallo

Gatti a duello con Mota Carvalho si porta il pallone oltre la linea laterale ma l'assistente non fischia. La palla rimane in gioco e la Juventus rischia anche con l'errore di Kalulu che innesca Mota.