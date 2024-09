Monza, le pagelle di CM: Maldini un gioiello e mezzo. Gagliardini e una disattenzione fatale

Getty Images

Turati 7: novanta minuti al limite dell’inoperosità. Il riflesso con cui toglie dalla linea la zuccata di Kean vale un gol, e un punto preziosissimo



Izzo 6,5: poche sbavature, ruvido negli interventi. Bella partita senza patemi



Mari 6,5: la marcatura su Kean in occasione del gol è leggerina. Ma è l’unico neo in una partita quasi perfetta in cui comanda la contraerea brianzola



Carboni 6,5: non esce benissimo sul corner dell’1 a 2. Ma si mette in tasca Colpani, che non si accende mai. Dal 78’ Caldirola SV



Pedro Pereira 6,5: costretto basso dalla pressione viola, ma quando riesce a mettere palla in mezzo è sempre pericoloso, come in occasione del gol del vantaggio.

primo tempo così così. Alza i giri nella ripresa, quando ringhia sulle caviglie dei centrocampisti viola quando salgono in pressione: partita timida. Prova a dettare i tempi soprattutto nelle prime fasi, poi si isola.: peccato che la splendida traccia di Maldini si prenda la scena, perché con la sua discesa ne svernicia tre. Per il resto si limita all'ordinaria amministrazione: mezz’ora senza toccare un pallone, poi la piazza in buca d’angolo da 20 metri e va ad un passo dalla doppietta poco dopo. Qualità assoluta

il più in ombra dei tre davanti. Fa fatica ad inserirsi fra le linee, cerca di dare una mano in copertura.inserito per rinforzare la mediana. Si fa saltare in testa da Gosens a tempo scaduto annullando 3 punti che sembravano già in cascinail Franchi continua a portargli bene e trasforma in gol il primo pallone che gli arriva. Sgomita e lotta, esce quando serve ancora maggiore fisicità.muscoli al servizio della causa, ma compiccia poco



All. Nesta 7: il Monza approccia la gara alla grande e, finalmente, va in gol. Propone una squadra attenta e che dietro concede poco. Va ad un passo dallo sbancare il Franchi, gli sono fatali due disattenzioni su corner. Ma portare via un punto da qui è sempre un risultato positivo.