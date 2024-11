Monza, le pagelle di CM: Mari un muro, Turati decisivo

Getty Images

decisivo nel secondo tempo con due belle parate su Ricci che permettono al Monza di mantenere l’1-1 e portare a casa un punto prezioso. Non può nulla sul colpo di testa di Masina che permette al Torino di passare in vantaggio: è il grande ex della partita e in quello che per diversi anni è stato il suo stadio gioca una buona prestazione.buona la sua prova. Guida ottimamente la retroguardia del Monza e gli attaccanti del Torino non riescono mai a superarlo.decisivo con la sua devozione sulla conclusione di Adams nel secondo tempo. Nel complesso prestazione sufficiente.

si fa anticipare da Masina in occasione del gol del momentaneo vantaggio del Torino. Sulla fascia non riesce a spingere come vorrebbe.: mette in campo tanto dinamismo. Corre e lotta in mezzo al campo riuscendo a recuperare palloni e gestendo bene quelli che passano dai suoi piedi.dei centrocampisti del Monza è quello che appare più in difficoltà. Nel primo tempo rischia di combinarla grossa quando si fa portare via un pallone da Vlasic in area mentre cercava di farlo uscire sul fondo.: buona la sua prestazione arricchita dal calcio d’angolo pennellato perfettamente per il colpo di testa vincente di Djuric nel secondo tempo.

: inizia a bene e nei primi minuti ha anche una grande occasione per segnale ma la spreca, la sua prestazione cala con il passare dei minuti.(Dal 22’ s.t.: non riesce a incidere): si accende solamente a tratti ma non riesce a incedere particolarmente. Nel finale Nesta lo richiama in panchina.(Dal 42’ s.t.fa valere la sua altezza svettando in mezzo a tre avversari e segnando di testa la rete del definitivo 1-1. Buona la sua prestazione che per tutti i 90 minuti crea problemi a Coco.il pareggio contro il Torino permette alla sua squadra di interrompere la striscia negativa. Il Monza parte meglio ma alla fine il pareggio è giusto.