Monza, le pagelle di CM: Mota salva Nesta. Izzo e Mari soffrono

– titolare a sorpresa dopo il forfait di Turati. Salva il risultato in due occasioni: prima su Koné poi su Pellegrini. Non può nulla sul sinistro preciso di Dovbyk.– Dovbyk non è un cliente semplice e per circa un’ora lo tiene a bada. Poi è suo l’errore in occasione del gol dell’ucraino che lo supera con una grande giocata.– soffre tanto e si perde Dovbyk in diverse occasioni– nella ripresa spinge di più e trova l’assist per Mota– poco presente in mezzo al campo ed è tra i peggiori del centrocampo (dal 73’ D’Ambrosio SV)

– buona partita la sua, sbaglia poco ed è preciso nei lanci (dal 63’ Mota 7: il portoghese entra ed è decisivo col gol dell’1-1)– corre più di tutti e lotta fino all’ultimo. Dà dinamismo in mezzo al campo e crea diversi problemi ai giocatori della Roma– sulla fascia si fa rispettare e viene saltato poche volte. All’85’ entra in maniera scomposta su Baldanzi in piena area di rigore, ma per La Penna non c’è nulla.– c’è papà Paolo in tribuna e ha voglia di fare bene. La chiamata in Nazionale lo ha galvanizzato e fa vedere di che stoffa è fatto con due belle giocate. Sfiora il gol nel primo tempo.

– viene schierato dietro la punta ma spesso e volentieri da una mano dietro e mette in difficoltà i giocatori della Roma– lotta come sempre e di testa le prende tutte lui. Ndicka lo tiene a bada ma lui non molla un centimetro– salva la panchina con un punto trovato al 70’. La sua posizione resta in bilico, ma può respirare.