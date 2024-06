Monza, manca solo l'ufficialità per Nesta: ha risolto il contratto con la Reggiana

Un’altra casella che va al suo posto, un’altra panchina di Serie A che si appresta a trovare il suo occupante. come ha annunciato nei giorni scorsi pure l’amministratore delegato Adriano Galliani . Come riferisce Sky Sport, si è sbloccata nella giornata di oggi l’ultima situazione che restava per avvicinare l’ufficialità, ossia lacondotta all’undicesimo posto nell’ultimo campionato di Serie B.La sua candidatura è definitivamente decollata la scorsa settimana, mentre tramontava la pista che portava a Marco Baroni che, dopo aver incontrato Galliani a Firenze, ha preferito attendere la chiamata della Lazio una volta maturata la separazione da Tudor.Per Nesta, che raccoglie l'eredità di Raffaele Palladino, si tratta della prima esperienza in un club di Serie A dopo aver iniziato negli Stati Uniti al Miami FC e aver guidato successivamente Perugia, Frosinone e Reggiana nel campionato di Serie B.