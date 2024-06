Getty Images

L'amministratore delegato del Monzaha confermato la cessione di Michele Di Gregorio alla Juventus. Le parti hanno trovato un accordo sulla base di un prestito di un prestito con obbligo di riscatto, 18 milioni di parte fissa più 2 di bonus facilmente raggiungibili: ", ci rientra Cragno che verrà affiancato da un altro portiere; al momento sono questi i piani. Chi parte lo sostituieremo".- Il primo tassello per il nuovo Monza però sarà l'allenatore. Dopo il passaggio di Palladino alla Fiorentina i biancorossi hanno puntato su Alessandro Nesta, c- ha detto l'ad - Abbiamo una bottiglia pronta che terremo in fresco per poco tempo, la Reggiana è una società amica e conto che si risolva tutto. Essere stato un grande giocatore può aiutare, ha fatto un percorso ed è cresciuto".

- Non solo Di Gregorio, un altro giocatore-chiave del Monza potrebbe lasciare la squadra in estate: si tratta di, che nell'ultima stagione ha totalizzato 8 gol e 4 assist in 39 partite; il classe '99 era un titolare fisso di Palladino che apprezzava molto la sua duttilità, e ora lo vorrebbe con sé a Firenze. La Fiorentina ha già chiesto informazioni sul giocatore e i dialoghi potrebbero andare avanti nelle prossime settimane, sullo sfondo c'è anche la Lazio interessata a Colpani.