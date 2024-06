Lazio, Baroni è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

Getty Images

è il nuovo allenatore della, ora è tutto ufficiale.La società biancoceleste ha annunciato con un comunicato sul proprio sito l'ingaggio dell'ex tecnico dell'Hellas Verona, che diventa dunque il successore di- La S.S. Lazio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Marco Baroni.Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al club biancoceleste con un contratto pluriennale.

A Baroni il benvenuto nella Capitale e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia biancoceleste.- Claudio Lotito ha dunque scelto Baroni, reduce dalla straordinaria salvezza ottenuta con un turno d'anticipo alla guida del Verona, per poi chiudere al 13esimo posto, nonostante la massiccia campagna di cessioni condotta dal club scaligero durante il mercato invernale. Per il tecnico classe 1963 quella sulla panchina della Lazio sarà la sesta esperienza da allenatore in Serie A dopo Siena, Benevento, Frosinone, Lecce e Verona.