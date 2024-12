Monza, Nesta: "I risultati determinano il futuro degli allenatori. La società mi è vicina, ma dobbiamo fare punti"

Getty Images

Una sconfitta forse immeritata per la mole di gioco e tiri prodotta, ma che sempre sconfitta rimane. Ilgha spiegato così a Dazn il 2-1 subito contro l'Udinese."È difficile spiegare questo risultato, abbiamo creato tanto. Abbiamo subito due gol in contropiede su palla persa, situazioni in cui possiamo fare meglio. La squadra ha provato in tutti i modi a segnare. Credo che se fossimo passati in vantaggio, avremmo messo in difficoltà l'Udinese"."Abbiamo spinto e provato a fare gol, ma non si può spingere per tutti i 90 minuti. L'Udinese è una squadra fisica, che tiene bene in contropiede. È normale allentare un attimo la pressione. La cosa positiva è che ci abbiamo provato fino alla fine, tirando venti volte in porta".

"La partita col Lecce la prepareremo come abbiamo preparato questa. Continueremo a lavorare allo stesso modo, valutando qualche aggiustamento. I risultati parlano e determinano il futuro di un allenatore. Io lavoro e la società mi è vicina, ma so che dobbiamo fare punti"."Abbiamo tre trequartisti che a turno devono fare la differenza. Dobbiamo trovare continuità nelle loro prestazioni. Sono fiducioso, perché Caprari oggi ha fatto una buona partita".