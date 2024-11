Monza, Nesta verso il Milan: "Non abbiamo ancora visto il 100% di Leao. Maldini rimane da valutare"

Getty Images

Il tecnico del, Alessandro, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan nell'undicesima giornata di campionato:"Il percorso che abbiamo fatto parla chiaro. Con il Venezia abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, invece noi dobbiamo entrare con la testa giusta nelle partite e creare l'atmosfera giusta. Con il Milan dobbiamo avere lo stesso coraggio avuto a Bergamo con l'Atalanta".- "In questo momento il Monza ha problemi a centrocampo, e credo che per giocare a due in attacco abbiamo bisogno di un numero più ampio a centrocampo. Se metti avanti ti manca qualcosa dietro, la coperta è corta. Comunque Maric e Djuric li vedrei bene insieme. In generale chi va forte gioca. Se un giocatore è sempre sicuro di giocare magari inconsciamente può anche calare. L'altro giorno Vignato ha fatto una gran partita, e chi se l'aspettava? Dobbiamo cercare di creare la giusta competizione tra i giocatori".

- "Fa piacere, sempre. Non sono stato in tante squadre nella mia vita. E fa sempre molto piacere incontrare il Milan e la Lazio. Il Montreal e il Chennaiyin sarà più difficile. Rafael Leao? Quando si accende lui si accende il Milan. Il suo 100% non l'abbiamo ancora visto. Leao è un giocatore che si prende le sue pause ma comunque determina. Il Milan ne ha tanti di giocatori così, sono forti. Al Monza servirà coraggio. Il coraggio cresce in base ai risultati. Se sei ultimo il coraggio viene meno, è normale. Bisogna essere coraggiosi soprattutto palla al piede, dobbiamo spaventare gli avversari, ma stiamo crescendo".

- "Petagna, Sensi, Gagliardini e Forson fuori. Birindelli invece è rientrato. Pedro Pereira oppure D'Ambrosio sulla fascia? A Bergamo con l'Atalanta Pedro ha fatto bene. Dietro siamo corti e Danilo D'Ambrosio non poteva giocare come quinto. Ma in futuro non si sa".- "Due inizieranno e due entreranno. Abbiamo avuto tre partite e abbiamo fatto ragionamenti sulle turnazioni. Daniel Maldini è da monitorare, da capire se avrà ancora qualche problema oppure no".