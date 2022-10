Raffaele Palladino ha parlato a DAZN nel post partita della sfida con il Bologna. Queste le parole del tecnico del Monza: "Sapevamo che il Bologna è una squadra in salute, fisica, che lavora bene sulle rotazioni. Siamo stati lunghi, eravamo distanti dai giocatori avversari, abbiamo concesso la loro arma migliore. Abbiamo fatto fatica proprio a livello tecnico, il Bologna ci ha concesso poco, sono stati bravi".



ERRORI BANALI - "Nel secondo tempo abbiamo avuto più coraggio e accettato i duelli. Nel momento migliore nostro purtroppo un errore di lettura molto sciocco e abbiamo preso gol. Il secondo gol ci siamo fatti trovare aperti, peccato perché sono episodi su cui lavoriamo, errori evitabili ma la squadra ha dato tutto".



SU D'ALESSANDRO- "Ha grandi qualità tecniche, grande strappo e grande forza fisica. Ci ho dovuto lavorare ma credo che oggi abbia fatto una buona gara, vorrei che facesse un po' più di assist ma sta facendo benissimo tutta fascia."



SU ROVELLA E SENSI - "Oggi non mi ha deluso il centrocampo, abbiamo fatto un po' di fatica sulle rotazioni. Le qualità migliori del nostro reparto sono quando siamo in possesso palla. Sia Rovella che Sensi potevano trovare linee di passaggio. Abbiamo fatto un passo indietro oggi ma queste partite ci aiutano".