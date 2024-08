Morata: "Devastato dalla rottura con Alice. Lei voleva rimanere in Spagna e non voleva un nuovo trasloco"

Getty Images

C'è anche il Milan dietro alle cause che hanno portato alla rottura e alla fine del matrimonio fra Alvaro Morata e la storica compagna Alice Campello. La coppia, ormai ex, ha annunciato la separazione a mezzo social, ma il centravanti trasferitosi in Italia e in gol a San Siro nel 2-2 contro il Torino ha concesso un'intervista alla tv spagnola in cui ha dato ulteriori dettagli sulla rottura definita ormai insanabile."Voglio essere chiaro, la relazione è finita, ma abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri figli, ma non si può tornare indietro. Avevamo entrambi chiaro che preferivamo chiudere il matrimonio e ricominciare da lì. È una cosa che mi ha devastato".

"Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita".