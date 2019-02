Sarà titolare domani sera al Wanda Metropolitano, perchéè in ripresa ma non ancora pronto dal primo minuto. Contro la Juve poi Morata cercherà quel gol che ancora non è riuscito a trovare da quando indossa la maglia dell'Atletico Madrid, quale occasione migliore dal suo punto di vista? Nessuna. Anche perchéaccumulata anno dopo anno. Nessun problema a livello ambientale, anzi:, per usare un eufemismo. Travolgente il suo primo anno, decisivo per arrivare fino a Berlino e accarezzare da vicinissimo il sogno Champions. Poi qualcosa si è rotto, il lavoro che faceva Marionon era nelle corde di Morata, rimasto più tempo in panchina che non in campo, quella fascia sinistra in fase di non possesso proprio non gli andava giù. Un bel bacio d'addio, il gol vincente in finale di Coppa Italia contro il Milan e poi ognuno per la sua strada.La scorsa estate, la sua volontà di rientrare in Italia si è scontrata con le mani legate sul mercato di Inter e Milan, ma soprattutto con le scelte diverse della Juve. In questo progetto spazio per Morata non ce n'era. EdLo spagnolo era in uscita dal Chelsea, che doveva fare spazio a Gonzalo Higuain pur provando ad imporre le proprie condizioni: così. Decisione presa senza rimpianto alcuno. Nella speranza che il digiuno di Morata possa durare ancora qualche partita, senza rancore.