Alvaro Morata, attaccante ex Juve ora all'Atletico Madrid, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria per 2-0 in Champions League: "Vittoria importantissima, la Juve è una delle squadre più forti al mondo. Andare a Torino non sarà per niente facile. Ci aspetta la guerra. Volevo salutare i miei ex tifosi, ho fatto tanto in passato per amore dei colori bianconeri. Volevo esultare qua perché significava tanto per me, ma non lo farei mai più. Gol? Se lo avesse fatto lui a me non era rigore di sicuro, per me per buttare a terra Chiellini serve molto di più. Ritorno? Mai dire mai, dobbiamo andare convinti".