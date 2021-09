Intervenuto a Radio Centro Suono Sport, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha espresso la propria opinione sulla squadra di Simone Inzaghi e parlato di José Mourinho.



Per quanto riguarda il mercato, a microfoni spenti Mourinho è un tipo pretenzioso?

"Mourinho non ha mai creato interferenze sul mercato della società. Si è sempre comportato in maniera perfetta. Mai ossessivo nei conforti della società o miei."



Secondo lei è l'Inter la favorita allo scudetto?

"Per scaramanzia dico più squadre. L'Inter è ben messa. Ha un allenatore molto bravo e sta ricostruendo una squadra che sta giocando benissimo per merito suo."



All'Inter nessuno degli allenatori può essere paragonato a Mourinho per quello che fatto?

"Ha detto una cosa giusta, è verissimo. Ha fatto la storia della società."